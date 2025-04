Fiorini Pesaro Rugby: Vittoria storica a Treviso, playoff serie A Elite più vicini

"Non ho parole per quello che stanno facendo i ragazzi, soltanto un ringraziamento e un orgoglio enorme per la squadra". Il commento a fine partita del tecnico Marcelo Martino. Per la Fiorini Pesaro Rugby sul campo di Treviso è arrivata una vittoria storica, e il sogno continua. I pesaresi si sono imposti per 7-34 sui Ruggers Tarvisium portando a casa i 5 punti desiderati. Visti i risultati degli altri campi, che hanno lasciato invariate le prime due posizioni della classifica, i kiwi giallorossi si giocheranno l’accesso ai playoff per la serie A Elite, massimo serie italiana, il 27 aprile in casa contro la capolista Valsugana.

"Non era una partita facile, ci trovavamo di fronte squadra che non aveva niente da perdere, senza pressione, mentre noi avevamo addosso una bella pressione. Volevamo questi 5 punti per tenere aperta la possibilità playoff. Abbiamo giocato molto bene, difensivamente e offensivamente i ragazzi hanno lasciato l’anima. Abbiamo avuto un momento di calo, ci siamo fatti trascinare nel loro gioco e ci siamo disorganizzati ma siamo rientrati velocemente nei ranghi e abbiamo ripreso a pensare a noi e al nostro gioco. I ragazzi hanno fatto un’ottima partita, ci sono cose che possono migliorare, ma hanno fatto un’ottima performance."

Adesso due domeniche di pausa e poi l’ultima partita della stagione regolare sul campo di casa: "Adesso abbiamo bisogno di riposo, questa settimana sarà di scarico. Poi inizieremo a lavorare per preparare la prossima partita. Veniamo da tre settimane impegnative, con partite toste e due trasferte che ci hanno fatto fare quasi 1.800 km. La pressione è tanta, i ragazzi hanno bisogno di staccare". Secondi in classifica con lo scontro diretto con la capolista nell’ultima giornata: "Lo abbiamo costruito partita per partita – continua il tecnico dei giallorossi –. È una soddisfazione enorme arrivare all’ultima partita della fase regolare, con la possibilità di competere per i playoff. Ripaga di tutti i sacrifici fatti durante l’anno. Penso che ci meritiamo questa situazione, è un premio per noi e anche per il pubblico di Pesaro che ci sostiene sempre. Speriamo di essere all’altezza, ci aspettiamo tutto il sostegno possibile della città".

b. t.