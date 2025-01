Fiorini, vittoria batticuore

Inizia con una vittoria al cardiopalma (16-21) il girone di ritorno della Fiorini Pesaro Rugby. I kiwi giallorossi tornano da Casale con il sorriso e 4 punti in classifica. Nonostante il campo pesante Pesaro impone il suo gioco e conduce a lungo, ma la vittoria arriva solo al 40° con la meta di Leone che interrompe la rimonta dei padroni di casa. "La partita è stata come l’abbiamo immaginata in fase di preparazione, abbiamo avuto un campo molto fangoso, come da previsioni, e siamo riusciti a fare quello che ci eravamo detti in allenamento – dice l’allenatore Marcello Martino –. Nel primo tempo c’ stato un bel gioco del pacchetto di mischia, la maul è stata vincente e ci ha portato le prime due mete. Abbiamo avuto qualche problema con la disciplina che Casale ha sfruttato".

Questione di convinzione: "Sì, se arriviamo alla partita convinti, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Il pacchetto di mischia ha fatto un lavoro enorme, i giocatori più esperti hanno fatto una grande partita. Anche i cambi sono stati positivi, hanno portato grinta, hanno compreso piano di gioco e ognuno ha fatto il suo lavoro. Abbiamo anche avuto l’esordio di Luca Leone, che ha anche segnato una meta". E’ stata la squadra di casa a sbloccare il punteggio, con un calcio di punizione a 5 minuti dal fischio d’inizio (3-0). Pesaro serra le righe e il pacchetto di mischia impone il ritmo alla partita. La maul giallorossa mette in difficoltà la formazione veneta e Mey sigla 2 mete in pochi minuti che portano il punteggio sul 3-10. Ad allungare le distanze al 23° arriva il calcio piazzato di Joubert (3-13). A mettere in difficoltà la formazione pesarese è la disciplina, Casale cinica sfrutta ogni errore giallorosso per recuperare terreno mettendo a segno 2 calci di punizione che chiudono il primo tempo sul 9-13. Il secondo tempo è tutta opera della Fiorini che mantiene il gioco nella metà campo veneta. Il punteggio nella seconda frazione di gioco resta fermo fino al 25° quando il calcio piazzato di Joubert porta Pesaro sul 9-16. Al 36° arriva la prima meta di giornata di Casale, i veneti escono da una maul con la palla in mano e riescono a superare la difesa giallorossa (16-16). La Fiorini non si arrende e sfrutta gli ultimi minuti di gioco per portare a casa il risultato. Pesaro guadagna metri con un calcio e porta il gioco nella metà campo veneta. Una maul nata da una touche spingono i giallorossi ai margini dell’area di meta, e i kiwi impostano un bel gioco multifase che si conclude con la meta targata Luca Leone, sul fischio finale (16-21).

b. t.