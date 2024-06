Fiorino sotto le stelle, le foto dell’undicesima edizione

Sesto Fiorentino, 27 giugno 2024 – Undicesima edizione del “Fiorino sotto le stelle” e le stelle brillano di solidarietà. La struttura commerciale della Big Mat di Focardi e Cerbai, situata alla periferia di Sesto Fiorentino, è stata messa a disposizione del Gs il Fiorino per allestire una manifestazione sportiva non competitiva con un nobile scopo: raccogliere fondi a favore dell'associazione "Girotondo per sempre", che opera all'interno dell'ospedale Meyer di Firenze. Quest'anno, l'iniziativa ha visto anche la partecipazione dei donatori di sangue Frates.

La squadra del Fiorino, recentemente vincitrice per numero di partecipanti e punteggio alla Notturna di San Giovanni a Firenze, ha accolto oltre 200 partecipanti in un evento che, pur essendo una corsa podistica non competitiva, ha saputo regalare emozioni uniche al tramonto. Il vero punto di forza della manifestazione è stata la ricca conviviale organizzata al termine della gara, un momento di aggregazione che ha permesso ai partecipanti di socializzare e condividere la passione per il podismo. Questa formula si è rivelata vincente nel richiamare i podisti alle manifestazioni sportive organizzate dalla dinamica squadra del Fiorino.

Il percorso, sicuro e ben presidiato, si è snodato lungo le ciclabili della piana di Sesto Fiorentino, intorno all'area verde de "La Querciola". Damiano Sforzi, assessore allo sport del Comune, presente anche come starter della gara, ha sottolineato durante le premiazioni l'importanza di questa manifestazione, capace di coniugare lo sport con la solidarietà. Le stelle del Fiorino hanno brillato anche per la Ets Regalami un Sorriso, presente per la realizzazione del servizio fotografico. A questa associazione è stato consegnato un generoso contributo, a testimonianza dell'impegno e della solidarietà che caratterizzano da sempre il GS il Fiorino. Alessandro Cerbai, titolare della Big Mat e podista del Fiorino, insieme al presidente del sodalizio Alberto Visani, si sono dichiarati entusiasti del successo della manifestazione. Entrambi hanno espresso grande soddisfazione per la numerosa partecipazione e per l'impegno sociale che contraddistingue la squadra.

In conclusione, la 11ª edizione del "Fiorino sotto le stelle" non è stata solo un evento sportivo, ma una vera e propria festa della solidarietà, capace di unire atleti e comunità in una serata di sport, amicizia e beneficenza.