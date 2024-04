Flying Donkey show. Battuta anche Ferrara. Tre punti pesantissimi

I Flying Donkeys convincono ancora nella Serie C di hockey. La squadra di coach Stefano Carboncini continua a vincere e fa suo il terzo posto della classifica nel girone C. Contro Ferrara arriva una prestazione concentrata e motivata, con un portiere come Benozzi deciso a festeggiare il suo 22esimo compleanno con una grande prestazione, nonostante una settimana di febbre. I ritmi sono subito alti, con occasioni da ambo le parti e con uno splendido tiro al volo di Michi, Empoli si porta in avanti. Dopo aver sprecato un Power play, arriva anche il raddoppio con un’azione simile al primo goal, stavolta a segnare è Simonelli. Ferrara inizia il secondo tempo con grande velocità e decisione, mentre l’Empoli è ancora con la testa è nello spogliatoio: dopo 15 secondi di gioco, Capitan Loss accorcia le distanze. La gara si fa più dura, e dopo una penalità per parte non sfruttata, Giorgetti sigla il 3-1. Ferrara non demorde e torna ad accorciare le distanze con Zabbari e poi trova anche il pari con Mainetti su assist di Fabbri. Ma è il momento di Matteo Carboncini, che sale in cattedra e prima riporta in vantaggio Empoli e poco dopo offre a sua volta l’assist al goal di Giorgetti (5-3). Carboncini poi allunga ancora rubando un disco alla linea Power play, e involandosi verso la porta tutto solo. Nel finale Loss fissa il risultato sul 6-4. Tre punti importantissimi in vista dei prossimi incontri, in trasferta a Bomporto e in casa contro Forlì.