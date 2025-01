Follonica si deve inchinare. Valdagno espugna il Golfo

HOCKEY

Un brutto Follonica quello che si deve inchinare al Valdagno (2-5 il finale) nella seconda giornata di ritorno del massimo campionato di hockey. Una sconfitta meritata, arrivata da un Valdagno che dall’inizio alla fine ha meritato i tre punti contro un Follonica spento e privo di Max Thiel, infortunato a una mano. Il Valdagno parte subito a mille e Diquigiovanni porta in vantaggio i vicentini grazie ad una rete di rapina di fronte a Barozzi. Il Follonica pareggia grazie a Davide Bainini (foto di Agostini) che segna su punizione di prima. Ci pensa il portiere Leonardo Barozzi nel primo tempo a evitare un passivo davvero pesante, ma il Valdagno non arretra e trova il vantaggio con Sanches, lo stesso portoghese porta a tre il vantaggio. E prima della sirena il Valdagno griffa il poker con Borregan che fa secco Barozzi sul primo palo con un bellissimo tiro al volo. Il secondo tempo è sulla falsariga del primo, ma Davide Banini, dopo 40’’, segna il secondo gol (su punizione di prima) che riapre il match. Ma il Valdagno non si scompone e dopo l’errore di Giuliani su punizione di prima, è Crocco a portare a cinque le reti per il Valdagno in contropiede. Il Follonica si getta in avanti ma la difesa del Valdagno regge fino alla fine e i vicentini vincono meritatamente sorretti anche da uno straordinario Bovo. Per gli azzurri del Golfo un ko che fa pensare.

Follonica: Barozzi (E.Maggi), A.Maggi, Montigel, D.Banini (2), F.Banini, M.Pagnini, F.Pagnini, Bracali, Franchi. All. Silva.