Football americano. Aquile ok a Verona. Sconfitta con Parma

Una vittoria e una sconfitta per gli SGI Duchi, che nel weekend colgono un nuovo successo in Coppa Italia, mentre l’under 18 deve cedere le armi alla capolista del girone. Nella trasferta di sabato la squadra di coach Brunetti si è imposta sui Redskins Verona con un risicato 10-7 dopo una partita fisica e dura contro un’avversaria che pur non esprimendo un grande gioco offensivo ha limitato parecchio il potenziale dei Duchi. Terzo successo consecutivo comunque per il team estense, che ancora imbattuto guida la classifica del girone B del campionato e pur non convincendo del tutto a livello di gioco ha saputo comunque fino ad oggi uscire vincente anche dai momenti difficili. Ora inizia il girone di ritorno, con gli Sgi Duchi che sabato prossimo ospiteranno i Blitz Ciriè, già sconfitti all’andata per 7-0.

Domenica invece gli under 18 di coach Ferrrari hanno ospitato i pari età dei Panthers Parma, capolista del girone fino ad oggi, che si sono imposti 28-0.