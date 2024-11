Football Americano. I Duchi volano ai playoff. Cadono le Aquile U21

Fine settimana con un doppio impegno per le giovanili Aquile.

Gli SGI Duchi Ferrara dominano i Dolphins Ancona: vittoria 50-0 e accesso ai playoff. Gli SGI Duchi Ferrara proseguono il loro percorso impeccabile nel campionato Under 18, imponendosi con un netto 50-0 sui Dolphins Ancona. Dopo un inizio lento, i Duchi hanno preso il controllo della partita, dimostrando superiorità tecnica e tattica.

Le prime tre segnature sono arrivate grazie alle corse di Franco, seguite da un intercetto trasformato in touchdown da Quarto. Il gioco aereo ha poi completato l’opera con Boscolo, Quarto e Zanella con ottime ricezioni su pass in end zone del QB Tommaselli per altre tre segnature.

Con questa vittoria, i Duchi Ferrara si assicurano matematicamente l’accesso ai playoff, mantenendo un record perfetto di 4-0. Un ringraziamento va ai Dolphins Ancona, che hanno lottato con grande impegno fino alla fine, onorando il campo.

Complimenti a tutti i giocatori, al coaching staff e allo staff operativo, che hanno dimostrato organizzazione e preparazione di alto livello. Sul fronte under 21, le Open1 Aquile sono sconfitte dagli Skorpions Varese 25-7.

Gli Skorpions sono passati subito in vantaggio con un intercetto di DiGennaro trasformato in touchdown, mettendo sotto pressione l’attacco delle Aquile, che ha faticato a trovare ritmo contro la solida difesa varesotta. Un altro TD di Varese poco prima dell’intervallo ha portato il punteggio sul 13-0. Nel secondo tempo, Varese ha allungato ulteriormente, ma le Aquile hanno reagito con una bella azione di Lorenzo Luccarini, autore dell’unico touchdown estense. Tuttavia, nonostante alcune buone occasioni, le Aquile non sono riuscite a concretizzare, mentre gli Skorpions hanno chiuso il match con un’ultima segnatura. Nonostante i numerosi turnover subiti (3 intercetti e 1 fumble), le Open1 Aquile hanno mostrato segnali positivi, in particolare con la D-line, guidata da Zucchini e Joy. Come sottolineato da coach Rigato, questa sfida rappresentava un test di alto livello contro una delle squadre più accreditate del torneo.