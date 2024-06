Football americano: oggi la semifinale di campionato. Guelfi contro Dolphins. In gioco la finalissima

Oggi pomeriggio alle 15, al Guelfi Sport Center, i viola del football americano sfideranno i Dolphins Ancona nella semifinale del campionato italiano. Con 6 vittorie e 2 sconfitte nella stagione regolare, i Guelfi hanno ottenuto l’accesso diretto ai playoff. Coach Fabrizio Bocci, alla vigilia del match, ha però avvertito i suoi ragazzi che le gare dei playoff sono ben diverse da quelle della stagione regolare: "Queste sono partite secche e si riparte tutti da zero a zero. Chi sbaglia va a casa e guarda la finale in televisione o sugli spalti".

In vista della sfida di oggi, Bocci ha anche parlato delle condizioni della sua formazione: "Abbiamo recuperato un po’ di giocatori italiani e avremo il nostro terzo import, che nella gara di regular season contro i Dolphins giocò e segnò, ma era a malapena al 50%. Abbiamo recuperato come condizione e abbiamo anche firmato una linea d’attacco della nazionale, Francesco ‘Checco’ Fanti, che ci potrà dare una mano, perché è un giocatore d’esperienza".

Nonostante la vittoria ottenuta con i Dolphins in regular season, Bocci rimane cauto: "Loro sono un’ottima squadra. Noi li conosciamo abbastanza bene, perché quest’anno è la seconda volta che li affrontiamo. Pensiamo di avere le nostre chance, di sapere come attaccarli e come difenderci contro il loro attacco". Per questo importante appuntamento, i Guelfi hanno lanciato un appello ai loro tifosi: colorare di viola il Guelfi Sport Center. La squadra ha invitato tutti i sostenitori a vestirsi di viola per creare un’atmosfera unica e sostenere i giocatori in questa delicata sfida.

Fabio Ferri