Formazione. Incontro per nuotatori

Interessante e utile l’incontro che il Centro Nuoto Macerata ha proposto ai tesserati mettendoli all’ascolto e al confronto con Laura Vitaloni, psicologa e docente della Federazione italiana nuoto. Da sempre attiva e attenta alla formazione educativa dei ragazzi, l’associazione biancorossa ha utilizzato la sede provinciale di Sport e Salute per un appuntamento incentrato sui temi della crescita e del cambiamento. Questi momenti fuori dall’acqua sono importanti per una squadra e per una scuola nuoto al fine di assolvere ancora meglio una componente importante della "mission". Ossia oltre a renderli sempre più veloci in vasca, il CN Macerata opera per educare i giovani nuotatori così che possano diventare donne e uomini di esempio. La piscina comunale di viale Don Bosco resterà chiusa nelle giornate della domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, riaprirà regolarmente con tutte le attività da martedì 2 aprile.

an. sc.