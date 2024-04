Frisbee. Ultimate Fano allo Sky Bowl

In attesa del 27 e 28 aprile, quando a Rimini concluderanno la regular season di serie A Open e soprattutto affronteranno i successivi play-out per restare nella massima divisione italiano dell’ultimate frisbee, gli Spaccamadoni fanesi torneranno a vivere un’importante e divertente esperienza fuori dai confini nazionali. La squadra dell’Ultimate Frisbee Fano Association condotta dal giocatore-allenatore Diego Signoretti si accinge infatti a percorrere i quasi 700 chilometri che dividono la nostra città da Winterthur, nel Cantone svizzero di Zurigo, per prendere parte alla 34ª edizione dello Sky Bowl. Non è la prima volta infatti che una squadra dell’UFFA disputa un Torneo all’estero, testimonianza ne sia il prestigiosissimo argento conquistato nella categoria Mixed degli Europei per club tenutisi a Bordeaux in Francia nel 2013.