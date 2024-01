Futsal a2. La Dozzese di Vanni punta la Ternana

La Dozzese Futsal ha utilizzato questa pausa per lavorare e inserire i nuovi giocatori. Elementi che hanno dato una nuova connotazione al gruppo allenato da Leonardo Vanni, dove il leader indiscusso è Kakà. In questa prima parte di stagione il brasiliano si è preso la scena per classe, leadership e gol segnati, Kakà è un trascinatore in tutti i sensi e la sua carriera, e il palmares ottenuto in Italia, dicono questo. Nelle prime nove giornate i gialloblù hanno messo in cassaforte 19 punti, tre in meno della capolista Ternana, bottino che permette di essere già qualificati alla Coppa Italia: si attende l’ultima giornata per definire gli avversari della seconda competizione stagionale. Sabato la Dozzese giocherà alla Cavina con Prato che fin qui ha un bottino di 3 vittorie e 6 sconfitte. Una partita da prendere con le molle, ma che i gialloblù devono vincere per non perdere terreno dalla capolista.