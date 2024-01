Futsal A2: le parole del team manager. La Dozzese punta a una salvezza tranquilla. Pifferi: "Stiamo migliorando. Serve vincere in casa»

La Dozzese è una neopromossa nel campionato di Prima Categoria. I gialloblù nella prima parte di stagione hanno messo in cassaforte 19 punti, la maggior parte conquistati fuori casa. Una squadra che si affaccia ad un nuovo campionato ha sempre delle difficoltà, nel girone di ritorno però ci sono tutti i crismi per poter migliorare.

"La società – commenta il team manager Enrico Pifferi – visto che siamo neopromossi, ha chiesto una salvezza tranquilla. Non abbiamo fatto benissimo, ma tutto sommato siamo in miglioramento rispetto alla partenza. La cosa che ci è mancata di più sono le vittorie casalinghe".

Lungo il cammino la Dozzese ha cambiato allenatore, con l’arrivo di Fabbri: "Sta facendo un ottimo lavoro, parla molto con tutti i collaboratori e con i ragazzi ed alla fine riesce a trasmettere bene le sue idee".

Nella campagna acquisti di dicembre la Dozzese ne ha approfittato per fare qualche innesto.

"Abbiamo sostituito i ragazzi che sono partiti. Parlando dei singoli, De Angelis è sicuramente un crack per la categoria, ma senza essere ipocriti, visto tutte le difficoltà cerchiamo di metterne 5 dietro di noi in graduatoria e poi valuteremo".

La Dozzese del patron Vanni che prosegue nel percorso di crescita.

"Leonardo non si sta risparmiando sia come impegno che come investimenti. Presto avremo un nuovo impianto per allenarci e nuovi spazi per il settore giovanile. Dozza grazie al futsal sta sognando, conoscendo il presidente, vista la passione e la voglia di competizione che ha e che mostra, proverà anche a migliorare la categoria del calcio a 11. Si faranno passi in avanti quando sarà il momento. Intanto chiudiamo bene questo campionato".

