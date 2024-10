Futsal, il coach verso il debutto di sabato contro l’Olimpia Verona. Mc, Checa: "Una A2 Elite di livello»

È l’unica squadra emiliana di A2 Elite, per la quarta stagione di fila sul secondo gradino dei campionati nazionali di futsal. Un piccolo capolavoro fatto in casa quello del Modena Cavezzo, costruito negli anni anche grazie a coach Nunzio Checa (foto), che dopo una stagione in B a Casalgrande, è tornato in gialloblù. Sabato alle 18 a Cavezzo con l’Olimpia Verona comincia la stagione con una squadra ringiovanita e rinnovata. "Abbiamo fatto un precampionato all’altezza – spiega Checa – e il percorso è al punto che ci aspettavamo. Ho ritrovato i ’vecchi’ di due anni fa con lo stesso spirito e anche i nuovi si stanno inserendo bene". Fra le tante novità è cambiato l’asse portiere-pivot con gli arrivi di Juninho e Martinez. "Entrambi si sono calati con umiltà e professionalità nella nostra realtà – spiega – dal punto di vista tecnico Juninho non ha bisogno di presentazioni e nello spogliatoio è un fattore. Martinez arriva dal campionato argentino e gli va concesso un po’ di adattamento, ma sta lavorando bene. I giovani? Ne abbiamo tanti, 9 ragazzi sui 13 della rosa sono dal 2003 in poi per una scelta ben precisa condivisa con la società. Hanno qualità, ma ovviamente qualche errore ci sta". Il girone ’A’ di A2 Elite si annuncia di alto livello, già dalla sfida con la corazzata Olimpia Verona appena scesa dalla Serie A. "Un girone complicato e livellato – conclude –, rispetto all’anno scorso non ci sono Pistoia e Altovicentino che praticamente erano retrocesse a metà stagione, ci sarà da sudarsi punti con tutte. Però sarà affascinante giocare sapendo che tutti i sabati puoi perdere e vincere con chiunque".

Coppa C1. Si gioca la 2a giornata della prima fase e il Sassuolo (che riposava al debutto nel girone ’C’) debutta stasera alle 21 a Bagnarola sul campo del Gatteo, sconfitto 6-2 dal Baraccaluga nella prima giornata. Nel girone ’D’ invece la Pro Patria (7-1 al Ponte Rodoni) riposa.

