Futsal - serie C2. La coppa Toscana al Casalguidi C5

Una tripletta di Galeone (poi nominato migliore in campo) oltre ad un acuto di Roggi, ha griffato il 4-1 sulla Polisportiva Slac. E a meno di un anno dalla sua nascita, il Casalguidi C5 ha già messo in bacheca il suo primo trofeo, ovvero la Coppa Toscana di Serie C2. E’ il verdetto della finale giocata a Prato, che ha premiato in rimonta gli uomini di mister Daniele Pallini. E dire che ad andare in vantaggio sono stati i rivali pisani. La reazione dei "Canarini" non si è tuttavia fatta attendere: prima Galeone ha pareggiato i conti con una conclusione dopo uno slalom sulla sinistra, poi ha messo la freccia consentendo ai suoi di andare a riposo sul 2-1 sfruttando un errore in disimpegno della difesa rivale. Per un margine rimpolpato ulteriormente nella ripresa, anche grazie ad un’espulsione. La presidente Tiziana Schifano ed il direttore tecnico Simone Bugiani possono comunque festeggiare, tracciando già adesso un bilancio più che positivo. E chissà che per i vari Bardelli, Saielli, Salvaggio, Ballerini, Bartolini, Bugiani, Cavallaro, Chiappelli, Galeone, Krasniqi, Meoni Loren, Mirto, Orru, Panati, Pascarella, Roggi e Sanesi, questa prima affermazione non possa rappresentare un trampolino di lancio verso altri traguardi.

Giovanni Fiorentino