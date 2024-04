Futsal. Velez, Pro Patria in finale senza tre pedine

La Pro Patria San Felice scoprirà stasera il suo avversario nella finale di Coppa Velez di sabato alle 18 a San Lazzaro: alle 21 a Guastalla si sfidano il Saturno e il Forlì nell’altra semifinale. In ogni caso la squadra di coach Greco arriverà decimata visto che ieri il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata Garofalo (espulso a Cesenatico in semifinale), Salerno e Asmaoui, entrambi diffidati e ammoniti. Intanto in C1 è stata ufficializzata la data di sabato 13 per il playout in gara secca del Montale, che alle 15 giocherà a Imola sul campo del Rossoblù Imolese, mentre la finale playoff Sassuolo-X Martiri del 20 a Palagano sarà ufficiale solo col ripescaggio del Villafontana in B, non ancora messo nero su bianco dalla Figc.