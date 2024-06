Gabbrielleschi alla ricerca dell'impresa: il pass olimpico

Pistoia, 20 giugno 2024 – Il tentativo. Venerdì 21 giugno nel tardo pomeriggio (è l’ultima gara del programma odierno) Giulia Gabbrielleschi tenterà l’impresa: strappare il pass olimpico per la 10 chilometri di fondo gareggiando i 1500 metri stile libero al prestigioso Trofeo Sette Colli, nella Capitale. Una prova da affrontare con la testa sgombra di pensieri, con concentrazione e determinazione, ma oltremodo difficile: c’è da realizzare il tempone (16’09”), lei che ha sì un personale di 16’10”, ma del 2019, distante ben 5 anni.

La campionessa pistoiese, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, che il prossimo 24 luglio compirà 28 anni, strameriterebbe di partecipare a Parigi 2024, così come avrebbe strameritato di essere a Tokyo 2020 (poi svoltosi l’anno successivo, causa Covid-19). Ma per arrivare ai Giochi a Cinque Cerchi, sin qui ha trovato sul suo cammino ostacoli insormontabili. Ne ha un altro, ma stavolta, probabilmente, da affrontare senza troppa pressione addosso (e non sarebbe giusto mettergliela). Ci proverà, com’è nel suo carattere, da piccola (solo di statura) grande grande grande atleta. Si è allenata bene, in altura a Livigno, con l’Italfondo, e scenderà in acqua, elemento che conosce, è proprio il caso di scrivere, a fondo, in acque libere e in vasca. In bocca al lupo.