GalAppennino", Spettacolo di Pattinaggio Artistico su Ghiaccio a Fanano"

Tutto è pronto al PalaGhiaccio di Fanano, per l’attesissimo appuntamento con il ’GalAppennino’, l’evento di pattinaggio artistico su ghiaccio e musica d’autore più importante degli Appennini: giunta alla ottava edizione, la manifestazione è ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati delle magie sul ghiaccio di queste zone, dove non sono abituali come nel Nord Italia, e dove suscitano sempre molta curiosità, e partecipazione. Come sempre la vulcanica organizzazione si è mossa per cercare di portare a Fanano uno spettacolo di altissimo livello, ma anche una interessante novità, rappresentata dal pattinaggio sincronizzato, una specialità spettacolare in cui sedici atlete si esibiscono, unendo alla difficoltà tecnica una perfetta sincronia, per dar vita a coreografie particolarmente scenografiche: ascendere in pista per questo inedito battesimo sarà il team ’Ice on Fire’, compagine del Circolo Pattinatori Artistici Trento, tra le più forti in Italia, che vanta già la partecipazione a numerose gare internazionali, tra cui un campionato del mondo. Ma il programma allestito per l’occasione propone anche moltissimi altri protagonisti, iniziando con la star della manifestazione, l’americano sicuramente un personaggio di altissimo livello nel panorama del pattinaggio internazionale, vantando nel suo palmarès sei vittorie nelle gare della Federazione Internazionale, del Grand Prix, un titolo nazionale e un bronzo conquistato alle Olimpiadi di Sochi, oltre che un brillante quinto posto ai recenti Mondiali che si sono tenuti in Giappone. Con lui ci sarà il giovane e talentuoso Nikolaj Memola che nei giorni scorsi, a Pinerolo, si è laureato campione italiano assoluto, mentre al femminile, spazio a Anna Pezzetta, atleta di soli 16 anni, che si è messa in luce ottenendo eccellenti risultati sia a livello nazionale, e a Amanda Ghezzo, già campionessa d’Italia Junior a soli 11 anni: tra le coppie ci saranno Anna Valesi e Manuel Piazza, mentre nella danza Lavinia Casteller scenderà in pista con Vladislav Kasinskij. L’artista Dolcenera sarà protagonista con un live: infine, a dare spettacolo saranno anche gli atleti della locale Polisportiva.

m.c.