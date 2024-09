Galluccio: "Parte la missione salvezza"

Trasferta sarda per i Vikings Rubiera, impegnati alle 20,30 contro il Raimond Sassari nella prima giornata di Serie A Gold maschile. I rinnovati rosso-blu, che hanno puntato forte in fase di mercato su alcuni atleti sudamericani, su tutti il nazionale cileno Gonzalez tra i pali e sul terzino uruguayano Capello, puntano come nel recente passato alla salvezza, conquistata lo scorso anno ai playout: "Siamo consapevoli dei nostri limiti ma anche dei grandi margini di miglioramento che abbiamo. A Sassari (dove Rubiera è arrivata non senza problemi logistici, con alcuni biglietti cancellati dalla compagnia aerea all’ultimo, senza preavviso – ndr) proveremo a rendere difficile la vita ai nostri avversari. Mi aspetto un campionato diviso in due, tra chi lotta per i playoff e chi, come noi, vuole mantenere la categoria" spiega Luca Galluccio, tornato sulla panchina rubierese dopo una sola stagione.

Casalgrande. Alle 17 il PalaKeope è teatro dell’esordio stagionale della Casalgrande Padana in A1 femminile. La sfida è al Lions Sassari, profondamente rinnovato: fondamentale partire bene, visto che il calendario in seguito vedrà un paio di sfide proibitive, almeno sulla carta. "Il fattore campo è una fonte di energia per noi, anche se troviamo un avversario da non sottovalutare" spiega Alessia Artoni, una delle atlete cresciute nel vivaio-bianco-rosso. "Vogliamo far bene, lasciando il segno in qualsiasi occasione".