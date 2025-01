Gare a Firenze e ad Ancora e qualificazioni ai Campionati. Banca Tema in vetrina. Tempi da "Italiani»

Subito minimi per le rassegne tricolori nel primo weekend di gara dell’anno per l’Atletica Grosseto Banca Tema: a Firenze Daniel Dante Merli ha corso in 8’’34 le batterie dei 60 ostacoli per poi vincere la finale in 8’’35. Entrambe le prestazioni sono al di sotto dell’8’’90, tempo valido come standard di accesso ai Campionati Italiani Allievi. Nella solita gara Nicholas Nencini chiude settimo in 9’’05, Marco Tognoni undicesimo in 9’’50.

Altri ottimi risultati, ma ad Ancona, per Anselme Faragli che ottiene il minimo per la rassegna tricolore Under 18 correndo i 60 ostacoli in 8’’77 per poi migliorarsi in finale, dove è arrivato quarto in 8’’73. Lo stesso Faragli scaglia poi il peso da 5 chili fino a 11.96 metri, giungendo quinto. Nel salto triplo Marco Ciampana arriva a 11.32 metri mentre al femminile Vittoria Monaci salta 1.40 metri nell’alto e 4.20 nel lungo.

Sempre ad Ancona si è arrivato il risultato di 1.82 metri nel salto in alto di Anselme Faragli e l’1.60 metri di Marco Ciampana. Faragli si è cimentato anche nel salto in lungo, dove con la misura di 6.23 metri ha chiuso al terzo posto la gara Allievi.

Domani l’Atletica Grosseto Banca Tema parteciperà alle Mini Olimpiadi, con gli Esordienti impegnati nella corsa campestre, e ai Campionati provinciali delle categorie promozionali. Il programma prevede il ritrovo alle 14.20, poi inizieranno gli Esordienti dalle 15: i 2018 correranno 500 metri, i 2016 e 2017 800 metri, i 2014 e 2015 gli 800 metri. Alle 15.25 il via alle categorie Ragazze e Ragazzi con 1,2 chilometri per i nati nel 2012 e 2013; alle 15.55 la categoria Cadette con 1,5 chilometri da correre e infine i Cadetti con due chilometri. A seguire ci saranno le premiazioni. Ogni società può partecipare, in ogni categoria, con un numero illimitato di atleti. La classifica di società, per tutte le categorie, è compilata sommando i punteggi conseguiti dai migliori tre atleti/e. In caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior piazzamento individuale.