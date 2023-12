Giagnoni sogna un 2024 da protagonista. E sull’agenda mette anche il Giro d’Italia

E’ già adesso fra i venti migliori "handbikers" del mondo, come attesta il diciannovesimo posto colto nella categoria "MH4" ai Mondiali di paraciclismo svoltisi pochi mesi fa in Scozia. In Italia non ha tuttavia rivali, considerando la vittoria ai campionati italiani della scorsa primavera a Codogno (con tanto di dedica a Francesco Nuti, allora scomparso da pochi giorni). Ma pur continuando a privilegiare le competizioni internazionali, Christian Giagnoni potrebbe tornare il prossimo anno a disputare anche qualche tappa del Giro d’Italia Handbike. E’ stato il diretto interessato a farlo presente, tracciando un bilancio di questo 2023 che sta per chiudersi e guardando già oltre per pianificare nel dettaglio le prossime sfide.

"Che bilancio traccio di questa stagione? Abbastanza positivo, direi – ha dichiarato il quarantottenne montemurlese – ho disputato la Coppa del Mondo, che era l’obiettivo che mi ero prefissato all’inizio. Disputare un Mondiale a quarantotto anni è una bella soddisfazione, perlomeno a mio modo di vedere".

Giagnoni è ormai entrato in pianta stabile in Nazionale, a riprova della crescita tecnica che fanno dell’ex-capitano dell’Hockey Prato uno dei riferimenti tricolori dell’handbike. "Per il futuro mi auguro di continuare su questa strada – ha aggiunto a tal proposito – lavorerò per mantenermi su questi standard di rendimento". La novità principale riguarda come detto il suo possibile ritorno al Giro. Una manifestazione che Christian ha letteralmente monopolizzato, chiudendo in maglia rosa tutte le edizioni svoltesi dal 2016 al 2021. Ha vinto quattro volte la corsa quindi, e se il Covid non avesse impedito lo svolgimento dell’edizione del 2020 oggi avrebbe con tutta probabilità cinque titoli in bacheca.

Dopo l’ultimo successo, Giagnoni aveva deciso di rinunciare alle successive edizioni del Giro, preferendo concentrarsi maggiormente su altre manifestazioni all’estero. E nonostante quest’ultimo aspetto rimanga per lui prioritario, Giagnoni sembra stavolta intenzionato a tornare alle origini. "Continuerò sicuramente a disputare gare internazionali, in attesa di capire come andrà con la Nazionale – ha concluso il diretto interessato – ma non mi spiacerebbe in tutta sincerità tornare a disputare il Giro, coerentemente con il resto degli impegni. L’intenzione c’è, staremo a vedere". Giagnoni, in ogni caso, sogna un 2024 da protagonista.

Giovanni Fiorentino