GINNASTICA: a fermo. La Biancoverde è sempre d’applausi con Guicciardi

La Ginnastica Biancoverde si è presentata alla Finale a Fermo, in provincia di Macerata, con Carolina James, Alessia Guicciardi, Tiziana Purpora e Alice Barboni, accompagnati dagli istruttori Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti. Alessia Guicciardi, tra i Senior 1, è salita sul gradino più alto del podio laureandosi così campionessa italiana alla trave e due bronzi al volteggio e al corpo libero, arrivando al quarto posto assoluto italiano nella classifica generale All Around.

Dopo un periodo di ripresa Carolina James ha disputato una gara con piazzamenti di rilievo. Settimo posto italiano assoluto All Around nella categoria Senior 2 e un sesto posto italiano in finalissima alla trave.

Nella categoria Junior 2, invece, la sorpresa dell’anno è Tiziana Purpora che vince l’oro al corpo libero. Tra le più giovani, nella categoria junior 1, Alice Barboni si piazza al decimo posto italiano al volteggio mancando solo per un soffio la finalissima, ma lasciando allo stesso tempo intendere di essere pronta ad aumentare la difficoltà da presentare a questo attrezzo nelle prossime competizioni.

m. m.