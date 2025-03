Ginnastica. Arcobaleno sugli scudi. Il podio è tutto pratese

La stagione della ginnastica è entrata nel vivo e proseguirà con un calendario più che mai fitto. Gli ultimi riscontri agonistici che la società presieduta da Andrea Carmagnini sta facendo registrare lasciano tuttavia aperti spiragli più che rassicuranti per il futuro. Anche per la sezione maschile della ginnastica artistica, nata nell’immediato pre-Covid e dimostratasi capace di crescere nonostante le difficoltà. E a confermare la competitività del gruppo c’è la gara del campionato di Serie C che si è tenuta pochi giorni fa a Fermo, nelle Marche.

La squadra composta da Lorenzo Manente, Matteo Lustrini, Edoardo Luisotti, Leonardo Pardini, Alessio Picchi e Leonardo Venturini (e allenata da Damiano Martinelli) ha conquistato il terzo posto, agguantando la medaglia di bronzo. Più o meno in contemporanea, una delegazione del club pratese ha preso parte alla "Rassegna Intersocietaria Promogym Individuale" tenutasi a Montevarchi. Con ottimi risultati, ricominciando dalla categoria "Promogym avanzato seconda fascia" nella quale l’Arcobaleno ha monopolizzato l’intero podio: oro per Ginevra De Carlo, argento per Giulia Masi e bronzo per Siria Faratro. Non è tutto: Rebecca Sole Gualchierotti è salita sul gradino più alto del podio nella categoria "Promogym avanzato terza fascia", vincendo la medaglia d’oro. Stesso risultato ottenuto dalla compagna di squadra Alice Gega nella categoria "Promogym base terza fascia", mentre Irene Brunetti e Ginevra Buffini si sono piazzate rispettivamente prima e seconda nella categoria "Promogym base seconda fascia".

Chiusura con una giovane ginnasta cresciuta nel club che ha gareggiato nella scorsa tappa del campionato di Serie B di ginnastica ritmica che ha avuto luogo qualche giorno fa a Forlì: si tratta della sedicenne Martina Del Greco, in forza alla Ginnica 3 di Roma. A riprova di come le atlete pratesi riescano a ben figurare anche in altri contesti.

Giovanni Fiorentino