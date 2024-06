Ginnastica Doppio appuntamento regionale al palazzetto. Maripose irresistibili. Pioggia di medaglie

Il Palazzetto dello Sport di Massa si è trasformato in un prestigioso palcoscenico per le competizioni di ginnastica ritmica grazie alla società delle Maripose. Nei giorni scorsi hanno organizzato la 1ª prova regionale Sincrogym e la 1ª edizione della Coppa Toscana Ginnastica Ritmica Settore Silver, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

"Due giornate intense, che hanno portato tante soddisfazioni su più piani, professionale ma anche personale – spiega la direttrice Marianna Bongiorni –. Le nostre ragazze si sono dimostrate pronte e preparate, che sembra significare la stessa cosa ma non è così. Una gara in “casa“ ha un investimento emotivo diverso, e la base forte su cui fare affidamento rimane la propria preparazione fisica e mentale. Instancabili, procediamo preparandoci passo dopo passo per nuovi appuntamenti, cercando ogni volta di migliorare. Arriverà il saggio e poi le fasi nazionali di Rimini, la stagione non è ancora finita".

All’evento hanno presenziato l’assessore allo sport Roberto Acerbo e il delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia, "che ringraziamo pubblicamente perché si dimostrano sempre molto vicini alla nostra realtà sportiva – conclude Bongiorni – e infinite grazie anche a tutte le famiglie che ci supportano".

I risultati: Bianca Fialdini, bronzo categoria A1 livello LB1; Giulia Filomene sesta in S1 LB1; bronzo anche per Giulia Lenci (A3 LD). Medaglie di argento per Ginevra Vetere (A4 LD), Chiara Carso (J1 LE), Viola Nicolini (J2 LE); sesta Rebecca Ricci in S1 LD; bronzo per Nina Zoe Baldassini (J2 LE). Oro per Elena Gatti (S1 LE). Alla competizione di sabato hanno partecipato le ginnaste dei livelli LB1, LB2, LC1 ed LC2 che nelle fasi regionali avevano raggiunto i primi tre posti in classifica. Le gare di domenica, invece, riguardano i livelli più difficili, LD e LE, portando in pedana le migliori ginnaste che nelle prove regionali a zone unificate sono arrivate nelle prime sei posizioni delle classifiche. Spazio anche per le atlete amatoriali, infine, la mattina di sabato per un Sincrogym Competitivo, gara della sezione ‘ginnastica per tutti’.