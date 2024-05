Ginnastica, finali nazionali Uisp. Alla Cava due Oscar. Al Villa Romiti brillano le GinnasTeen

Festa grande per la Polisportiva Cava Ginnastica, in occasione della rassegna nazionale di coreografia Uisp, organizzato ormai da 34 edizioni, sin dal 1994. Il Villa Romiti ha accolto diverse squadre provenienti da tutta la Regione, divise nelle categorie Under 14 e Over 14. Tra le Over 14 la vittoria è andata alla Polisportiva Masi Controcorrente di Casalecchio di Reno. La Cava, invece, ha preso parte alla competizione con due coreografie tra le Under 14. Il gruppo GinnasTeen, con le ragazze dei corsi di base medie e superiori, sia della ritmica sia dell’artistica, si è aggiudicato l’Oscar alla migliore espressione del carattere con la coreografia ‘Nobody’s wife’, dal celebre brano di Anouk. Il gruppo più numeroso, composto da tutte le piccole ginnaste dei corsi base delle scuole elementari, insieme alle più esperte agoniste della ginnastica artistica e della ritmica, ha trionfato ottenendo l’Oscar alla migliore coreografia Under 14 con ‘Gli dei dell’Olimpo’. Questa vittoria ha permesso alla squadra di casa di aggiudicarsi la quarta vittoria consecutiva nel 35º anno di vita della Polisportiva.