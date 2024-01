Ginnastica in festa. L’Arcobaleno risplende. Tante medaglie a Rimini

Le prime compagne di squadra della ginnastica artistica Giulia Nannini, Costanza Taddeucci, Eleonora Carelli, Sofia Manetta, Marta Sottili, Federica Ricci, Serena Manetta, Viola Mannias, Sofia Vettori, Lisa Moriconi e Alice e Sofia Paperini avevano debuttato nella competizione cogliendo medaglie in serie.

Ma per tutte le ginnaste dell’Arcobaleno l’ultima edizione di "Ginnastica in Festa", andata in scena di recente a Rimini, si è chiusa positivamente, risultati alla mano. Iniziando dalle prestazioni evidenziate da Virginia Nardi ed Aurora Ghetti, capaci di laurearsi campionesse italiane nella categoria "LB A4". Possono sorridere anche Giulia Calastrini e Gemma Papini, laureatesi vice-campionesse italiane fra le "LD J3". Le ragazze allenate dalle allenatrici Maria Marchukova e Nadia Koleshnikova hanno insomma ben figurato a livello agonistico. E lo stesso discorso vale anche per le varie Sofia Villareale, Diletta Biancaccio, Giulia Banchelli, Gemma Giuntini, Olivia Cangioli, Gioella Kabetaj, Azzurra Mosconi, Sofia Papucci, Elena Barenghi, Rebecca Galeotti e Gemma Vieri.

E per le sportive pratesi, il duplice obiettivo resta quello di continuare a crescere confermandosi al tempo stesso competitive.

G.F.