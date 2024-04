Ginnastica Macerata splendida protagonista

È stata una spedizione più che positiva quella della Ginnastica Macerata impegnata nella fase interregionale del campionato italiano di ginnastica aerobica svoltasi a Pomigliano D’Arco dove ha presentato 53 atlete che hanno eseguito 40 esercizi nelle categorie Aerostart, Silver e Gold.

Categoria Aerostart

Oro, gruppo Allieve: Anna Cera, Veronica Bonaduce, Margherita Piangiarelli e Zoe Favonio Pigliapochi. Argento, gruppo Junior A: Noemi Leka, Giulia Ferrini e Iolanda Francia. Oro, gruppo Junior B: Teresa e Serena Focacci, Vanessa Mora. Ottimo piazzamento anche per il Gruppo allieve composto da Martina Suarez Garcia, Teresa Ballesi, Chiara e Beatrice Cirilli. Tutte le ragazze, alla loro prima esperienza, hanno centrato la qualificazione per la finale nazionale.

Categoria Silver

Bronzo, individuale allieve: Caterina Lazzarini. Argento, Trio Junior A: Sofia Ferranti, Victoria Marinelli e Marta Galletta. Oro, gruppo Junior A. Michela Del Gobbo, Ferranti, Marinelli, Galletta e Valentina Zuzolo. Argento, Gruppo Junior B: Camilla Prosperi, Greta Micati, Lilù Lucifero, Camilla Pietrani, Aurora Carletti. Ottimi piazzamenti e qualificazione anche per Galletta nell’individuale femminile Junior A; per Del Gobbo e Zuzolo nella Coppia conforme Junior A; per Dumeshi Yatigala, Beatrice Magnaterra e Sara Borraccini nel Trio Junior A; di Luna e Giulia Porfiri, Alice Arzeni, Camilla Menghi e Beatrice Iacobone nel Gruppo Junior B.

Nel campionato Gold la società maceratese ha presentato cinque debuttanti nella categoria Allieve: Roberta Fabiani, Benedetta Foglia, Angelica Grioli, Elena Tacconi e Mia Mengoni.

Allieve

Oro, coppia conforme: Beatrice Ortenzi e Diana Marchetti. Oro, trio: Ortenzi, Marchetti e Norah Leoperdi. Oro, individuale femminile A2: Marchetti. Oro, individuale femminile A3: Leoperdi. Hanno centrato la qualificazione nell’individuale anche le atlete Ortenzi e Foglia e il trio composto da Grioli, Tacconi e Mengoni. Ottima prestazione anche per la piccola del gruppo Roberta Fabiani.

Junior A

Argento, Trio: Anna Pinzi, Alessia Moroni e Ginevra Evangelista. Bronzo, Trio: Matilde Ottaviani, Angelica Garbuglia e Anna Bisconti. Oro, Gruppo: Bisconti, Moroni, Garbuglia, Pinzi e Ottaviani. Argento, individuale A1: Garbuglia. Bronzo, individuale A1: Ottaviani. Ottimi piazzamenti anche per le altre individualiste, Bisconti, Evangelista e Moroni che hanno ottenuto il pass per la finale nazionale.

Junior B

Oro individuale: Guenda Cherubini. Argento, individuale: Matilde Miceli. Bronzo, Trio: Margherita Paolucci, Miceli e Benedetta Pierluigi. Oro, Gruppo: Evangelista, Paolucci, Pierluigi, Miceli e Cherubini. Si qualifica per la finale nazionale anche Benedetta Pierluigi con il suo individuale.

Senior Oro

Individuale: Arianna Ciurlanti. Bronzo, Trio: Ciurlanti, Cherubini e Francesco Blasi. Inoltre Blasi si qualifica per le finali nazionali ottenendo il quarto posto con il suo individuale maschile.

La società, la coach Arianna Ciucci, i suoi collaboratori Sarah Ferragina e Ludovico Vallasciani sono molto soddisfatti dei risultati e hanno già ripreso il lavoro in vista delle finali dei Campionati nazionali di categoria. A Porto Sant’Elpidio si terranno il 4 e 5 maggio quelli della categoria Gold; mentre a Genova si terranno il 25 e 26 maggio quelli della categorie Aerostart e Silver.