Ginnastica. Pgf d’argento ai nazionali a Fermo. E i più piccoli sfiorano la finalissima

Il fine settimana della Palestra Ginnastica Ferrara parte alla grande: già sabato all’ora di pranzo arriva la notizia più attesa da Fermo, gli allievi Gold 1 conquistano la piazza d’onore ai campionati nazionali a squadre Gold, dopo un rush finale combattutissimo. I due più grandi, Andrea Bertasi e Francesco Bertarelli, tracciano la rotta, con i giovani Federico Fogli, Ettore Malacarne e Matteo Ticcó a completare un lavoro di cesello in una sfida vissuta fino all’ultimo attrezzo. Nel pomeriggio molto bene anche i Gold 3, i più piccoli in gara, che con Cristian Rafal Fernandez Di Caro, Marius Manole, Mattia Massarenti e Sebastian Moisei sfiorano la finalissima a 12, avanzando di oltre dieci posizioni rispetto a quanto preventivato dopo i regionali.

Gara concreta con buoni segnali di crescita anche per i Gold 2, con Jose Alberto Brina Kiokia, Matteo Cacioppo e Kevin Rimessi, ai quali manca qualche punto rispetto alle prove precedenti, ma dimostrano progressi in vista della parte “individuale” della stagione. A Porto San Giorgio, sono protagoniste le Allieve, con risultati eccezionali: un bronzo per le “Gold 3B” con Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Vittoria Mumolo, Ana Sirvente, Anna Tosi e Camilla Vassalli, al quale va ad aggiungersi un ottimo quarto posto per le piccolissime della “Gold 3A” con Bianca

Casoni, Giulia Casoni, Giada Faccini, Giulia Fogli e Lucia Ranzani.