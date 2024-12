Ginnastica ritmica. Due tricolori per la Gym Star. Sei medaglie alla "Winter Edition»

Due tricolori e sei medaglie per Gym Star Capannori alla rassegna "Winter Edition" a Rimini. Protagoniste la "senior" Luna Cristofani e l’"allieva" Agnese D’Olivo. Luna Cristofani nella categoria "LE S3", si è laureata campionessa nazionale nella fune, con un esercizio rinnovato e convincente. L’atleta ha collezionato metalli di ogni colore: oltre all’oro della fune, conquista anche l’argento al cerchio e il bronzo alle clavette. L’en-plein di medaglie le permette di meritarsi l’ulteriore prestigioso bronzo nella classifica "all around", quale orgoglioso coronamento del bagaglio assimilato di questo quadriennio olimpico in chiusura. Si conferma, inoltre, padrona degli attrezzi per il livello.

Nella categoria "A3" l’"allieva" D’Olivo ha incantato la giuria al cerchio, cucendo al petto il titolo di campionessa italiana a questo attrezzo, grazie ad una composizione agguerrita e ricca di elementi elaborati. Convince anche alle clavette, dove si merita uno splendido argento.

Raggiunge, infine, il terzo punteggio nella classifica "all around", ma, per i giochi di regolamento sui pari merito, finisce quarta ai piedi del podio, piazzamento, comunque, di tutto rispetto. Una bella soddisfazione per la società e per le allenatrici, Tatiana Franceschini e Arianna Bertolucci, nel vedere la crescita delle loro atlete, corroborata da risultati eccellenti.

M. S.