Ginnastica ritmica. Finale di stagione in Festa per la Gymnica ’96

Le esibizioni di oltre 250 atlete dei corsi della Gymnica ‘96 sono state il degno finale di una stagione strepitosa. Al palazzetto dei Romiti, di fronte a un pubblico numeroso, la società forlivese di ginnastica ritmica ha presentato il saggio di fine anno

Al Villa Romiti bambine e ragazze hanno potuto esibirsi con le loro coreografie di gruppo, mostrando i progressi e l’impegno profuso in quest’annata sportiva. A ritmo di musica le ginnaste hanno sfoggiato i loro costumi, realizzati ad hoc per la serata, e il loro talento. Il presidente Alessandro Fossi insieme al suo staff, è pronto per organizzare e progettare il nuovo anno sportivo, con le iscrizioni ai corsi di base che apriranno a settembre. Nel frattempo, la squadra agonistica si preparerà in vista di un altro campionato di serie A, nel quale è riuscita a riconfermare il proprio posto.