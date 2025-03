Ginnastica ritmica, gare sabato e domenica. Al Palafiera Sofia Raffaeli e le Farfalle azzurre. Mentre la Gymnica 96 cerca la salvezza in A2

L’Unieuro Arena ospiterà sabato e domenica le migliori atlete internazionali della ginnastica ritmica che si sfideranno nella seconda tappa del campionato italiano di A1, A2 e B. Saranno presenti anche il bronzo olimpico di Parigi Sofia Raffaeli e la tedesca Darja Varfolomeev, campionessa del mondo, oltre alla squadra nazionale, le cinque ‘Farfalle’ azzurre, che si esibiranno davanti al pubblico del Palafiera.

L’evento, organizzato dalla società forlivese Gymnica 96, che partecipa al campionato di A2, è cresciuto grazie al nuovo accordo di programma tra la Federazione di ginnastica italiana e la Regione Emilia-Romagna sport valley, con 37 formazioni in pedana, per un totale di 220 atlete. Sabato alle 15 il via alla serie A2, mentre alle 18.30 toccherà all’A1, con lo spettacolo delle Farfalle prima delle due gare. Sarà premiata la ginnasta Milena Baldassarri, ritiratasi a dicembre scorso, dopo una carriera in cui ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, classificandosi sempre nelle prime dieci posizioni e che proprio nella Gymnica 96 si è formata.

Domenica alle 10 la serie B, preceduta dall’esibizione di Gianni Ballardini, uno dei pochi ragazzi in Italia a cimentarsi nella ginnastica ritmica: la disciplina sarà riconosciuta a breve anche in Italia in ambito maschile, così come già avviene in altri Paesi.

"Portiamo a Forlì un evento internazionale – afferma Alessandro Fossi, presidente di Gymnica 96 – in un palasport che è uno dei migliori d’Italia per le manifestazioni sportive". La Gymnica 96 schiererà una formazione con le gemelle Martina e Sofia Minotti, Aurora Benedetti e Ginevra Finotto, arrivata in prestito dall’Udinese.

"Il nostro obiettivo è restare in A2 – precisa l’allenatrice Chiara Domeniconi – ed evitare quindi le ultime tre posizioni. Le ragazze si stanno preparando con grande impegno e sono brave a conciliare le 4 ore di allenamento quotidiano con gli impegni scolastici e la loro vita di adolescenti". Vista l’indisponibilità della palestra di via Isonzo, causa i danni provocati dall’alluvione, "ci siamo allenati dai Salesiani che ci hanno ospitato in una palestra idonea, in cui occorre un’altezza di almeno 9 metri".

"A settembre la struttura di via Isonzo tornerà agibile – spiega l’assessore allo sport Kevin Bravi – con i lavori che procedono secondo i programmi. Siamo felici di poter ospitare una tappa del campionato italiano al Palafiera". A proposito di lavori, questi riguardano anche l’impianto di via Punta di Ferro: "In estate proseguiranno le opere di rinnovamento interno". L’importanza della Gymnica 96 va ben oltre la tappa di questo weekend: "La loro attività sia a livello educativo che sportivo è importante. E questo evento è un premio anche per il loro impegno di tutti i giorni".

Gianni Bonali