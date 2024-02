Ginnastica ritmica. Girasole brilla ancora. Gjergji fa l’en-plein

Debutto positivo della Ritmica Girasole nel campionato di squadra "Allieve Gold 2" della Fgi, svoltosi a Campi Bisenzio. In pedana le giovanissime Ylenia Caretti, Mya Castiglione e Cecilia Porcella, assistite dall’allenatrice Chiara Conforti, hanno entusiasmato con il collettivo a corpo libero, ottenendo il punteggio di 21.050, per, poi, eseguire un esercizio con le tre palle fatto di scambi e collaborazioni ben riuscite, premiato da un 17,150. Ha concluso in bellezza la Caretti con l’individuale al cerchio: 21,100.

Il totale di 59,300 vede la Girasole classificarsi al terzo posto, distanziata dalle avversarie "Motto" ed "Albachiara" da pochi centesimi di punto. Alla prima prova regionale "Uisp" di Seconda categoria la Girasole ha presentato la sua squadra capitanata dal coach Alice Martinelli. Luiza Gjergji, fra le Allieve, fa l’en-plein: prima nella classifica generale, prima al cerchio e prima al corpo libero. In Seconda "Junior 2010", podio con Elisa Tucci, seconda, ma prima alla palla e seconda al nastro; Angelica Albano è terza, ma prima al cerchio e quinta al nastro.

Fra le "Esordienti", la piccola Margherita De Iturbe, 8 anni, quinta assoluta, ma prima al cerchio e quarta al corpo libero. Sofia Braconi bronzo alla palla ed ottava al nastr; Lavinia Arduini è ottava alle clavette e decima al cerchio. Fra le "Junior 2009", Beatrice Gemignani settima alle clavette ed ottava al cerchio.