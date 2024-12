Ginnastica ritmica. Milena Baldassarri saluta: "Mi ritiro, grazie di cuore a tutti»

Milena Baldassarri dice ufficialmente addio alla ginnastica ritmica. Il suo ritiro è ora definitivo e quindi non scenderà in pedana neanche nel campionato di serie A dove da capitana della Faber Fabriano sarebbe andata a caccia del suo nono scudetto consecutivo. Una decisione che la ginnasta ha reso noto ieri sui social e che segue la comunicazione data il 2 novembre dopo l’esibizione all’Euskalgym, il gala internazionale tenutosi a Bilbao, dove annunciò che non avrebbe più partecipato a gare internazionale ma solo a quelle italiane. La decisione di Milena di ritirarsi l’aveva già comunicata in una lettera indirizzata alla Federazione Ginnastica Italiana. "Nelle ultime settimane ho preso una decisione definitiva – ha scritto la ginnasta - quella di non partecipare al campionato e di concludere, dunque, la mia carriera da atleta. Definitivamente. Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che sono state al mio fianco che mi hanno aiutata a crescere sia come ginnasta che come donna. Ringrazio la Federazione, tutti gli organizzatori delle nostre gare nazionali, la mia società a Fabriano, l’Aereonautica Militare, la mia famiglia e coloro che mi hanno sempre sostenuto".

Un’uscita di scena senza clamori che rappresentano la sua personalità sempre mostrata in tanti anni in pedana e per ‘ufficializzarla’ ha fissato nella bacheca del suo profilo Instagram alcuni momenti significativi della carriera, come il video delle Olimpiadi di Parigi in cui viene annunciato il suo ingresso nella finale All Around, la foto del suo debutto alle Olimpiadi a Tokyo, quando la Mattel decise di creare una Barbie ispirandosi a lei e ovviamente una foto di lei da bambina nel 2008 accompagnata dalla lettera d’amore dedicata alla ginnastica che Milena aveva già mostrato a Bilbao.

La ginnasta 23enne cresciuta nell’Edera Ravenna chiude la sua incredibile carriera con tre titoli italiani Assoluti, cinque medaglie vinte ai Mondiali (è stata la prima italiana a salire sul podio nella manifestazione iridata vincendo l’argento nel 2018 a Sofia) e due partecipazioni alle Olimpiadi, dove ha ottenuto il sesto posto a Tokyo nell’All Around e il nono a Parigi, diventando la prima individualista a qualificarsi nelle prime dieci in una finale All Around in due Olimpiadi consecutive. Con la Faber Fabriano ha invece vinto otto titoli italiani nel campionato a squadre.

Luca Del Favero