Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete del Corallo

Prato, 29 ottobre 2024 - Un campionato toscano organizzato dal club a Bagnolo, nell'impianto che ormai da quasi un decennio vede allenarsi le ginnaste. Ed una serie di medaglie conquistate nel corso della prima prova regionale dei campionati di ginnasti ritmica. Momento più che positivo per il Corallo, partendo dalla competizione che poche settimane fa la società montemurlese ha organizzato “in casa”: si è trattato del campionato regionale Asi, che ha visto convergere su Montemurlo decine e decine di agoniste provenienti da tutta la regione. Nei giorni scorsi però, le atlete di Patrizia Iovine si sono cimentate a Rosignano nella prima prova del campionato regionale, nelle varie categorie agonistiche. E non sono mancati riscontri positivi, iniziando dal titolo di campionessa toscana nella categoria “Silver Individuale Le J2” conquistato da Victoria Bassilichi: prima tanto al cerchio quanto nella classifica generale, per un rendimento che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Doppia medaglia anche per Rebecca Paoletti, che si è piazzata seconda alla palla e terza alle clavette. E altre due medaglie, d'argento, le ha ottenute Linda Moschi: una al nastro, un'altra al cerchio. Argento infine tra le J2 per Elisa Bessi alle clavette, mentre la compagna di squadra Tamara Mati ha agguantato un bronzo. Da segnalare il sesto posto di Bianca Guarducci e l'ottavo di Suami Luchetti, per una kermesse che ha visto gareggiare per il Corallo con risultati incoraggianti anche le varie Adele Oloferne, Diletta Borselli, Rebecca Colavito, Sara Naselli e Sofia Micheloni.

G.F.