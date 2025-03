Ginnastica ritmica serie A1. Cervia continua a stupire. Agguantato il sesto posto

Cervia Ginnastica e Sport continua a stupire nel campionato italiano a squadre di serie A1 di ginnastica ritmica. Dopo il sesto posto ottenuto nella tappa inaugurale a Chieti, sabato scorso nella seconda a Forlì ha fatto ancora meglio, classificandosi al quinto con il punteggio di 103.351 punti, in una gara che ha visto trionfare l’Udinese seguita da Armonia d’Abruzzo Chieti e Fabriano.

Le artefici di questo risultato sono state Chiara Maltoni con 26,567 punti nel cerchio, l’ucraina Anastasiia Ikan con 27,350 punti nella palla, Margherita Fucci con 26,367 punti nelle clavette e Martina Reggiani con 23,067 punti nel nastro. Le cervesi, alla prima apparizione in A1, sono in corsa per entrare nella Final Six di Torino (18 maggio) dove in palio ci sarà lo scudetto.

Tutto si deciderà ad Ancona il 12 aprile nell’ultimo appuntamento, dove Cervia avrà nel quartetto Nicole Gramellini al posto di Ikan, che, come tutte le straniere, avendo già preso parte a due prove non può gareggiare nella terza. "Non ho parole per descrivere la prestazione delle ragazze – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko –: sono state stupende e si sono superate. È stato pesante per loro esibirsi per ultime, ma sono entrate in pedana stracontente e stradeterminate, dando il massimo come sempre e venendo ripagate per il tanto allenamento che hanno fatto: è stata una vittoria di squadra dove ognuna ha dato il proprio contributo.

Siamo seste in classifica, ma il nostro obiettivo resta la salvezza e quindi nell’ultima tappa dobbiamo evitare le ultime tre posizioni poi vedremo cosa accadrà. Sarà bello gareggiare con quattro ginnaste cervesi ed è un orgoglio per la nostra società, perché siamo gli unici in A1 ad avere tutte le atlete cresciute in casa senza ricorre a prestiti".

La classifica del campionato di serie A1 a squadre dopo la seconda prova: 1) Udinese 219,535; 2) Motto Viareggio 214,968; 3) Armonia d’Abruzzo Chieti 215,383; 4) Milanese Forza e Coraggio 209,968; 5) Fabriano 208,250; 6) Cervia Ginnastica e Sport 207,051; 7) San Giorgio 79 Desio (208,033); 8) Polimnia Ritmica Romana 199,865; 9) Opera Roma 199,167; 10) Eurogymnica Torino 197,766; 11) Terranuova 195,016; 12) Varese 191,533.

l.d.f.