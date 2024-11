Ginnastica ritmica: soddisfazione per Le Maripose. Nina Zoe Baldassini campionessa regionale. Ora la fase nazionale

Anche quest’anno la società sportiva massese di ginnastica ritmica Le Maripose ha partecipato al Campionato di Specialità Gold, con tre ginnaste: nella categoria junior Nina Zoe Baldassini e Viola Nicolini, nella categoria senior Elena Gatti. Nicolini e Gatti, nonostante le due buone prove regionali, non sono passate alla fase successiva, quella interregionale, detta ’fase di zona tecnica’ che vede in gara le migliori ginnaste di Lazio, Toscana e Sardegna, poiché non sono rientrate nelle prime quattro classificate della loro categoria, nelle specialità di attrezzo presentate. Invece Nina Zoe Baldassini (nella foto), in entrambe le prove regionali, oltre a conquistare il podio di palla e nastro, ha conquistato anche il titolo di Campionessa regionale al nastro. Alla fase di zona tecnica, che si è tenuta Borgo a Mozzano, Nina Zoe Baldassini ha vinto in entrambe le specialità conquistando la fase nazionale che si svolgerà a Caorle il 15 novembre. E’ il secondo anno consecutivo che la scuola massese Le Maripose porta su una pedana nazionale una delle sue atlete cresciute all’interno della scuola. Una grande soddisfazione e responsabilità per tutto lo staff che ruota intorno alle giovani ginnaste, dai gruppi amatoriali delle più piccole ai gruppi avanzati fino ai gruppi adulti: Marianna Bongiorni, Francesca Pellegrini, Ginevra Roidi, Arianna Casbarra, Agnese Innocenti e Laura Pellerano.