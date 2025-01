Ginnastica serie A1. Riccione riparte dalla russa Listunova

L’entusiasmo per il secondo campionato di A1, la voglia di crescere e soprattutto Viktoria Listunova. È proprio l’atleta russa la guest star alla presentazione della stagione nella massima serie della Ginnastica Riccione. Una nuova componente di una squadra che vuole cresce dopo l’ottimo sesto posto alle finali del 2024. Con Listunova, ecco Rebecca Aiello, Adriana Poesio, Aurora Pilolla (ora infortunata) e Sofia Brocchi.

La stagione comincia con la tappa di Montichiari del 7 e 8 febbraio, mentre la seconda tappa di Ancona è in programma il 7 e 8 marzo. Il terzo appuntamento è quello di Desio del 21 e 22 marzo e lì verrà definita la classifica generale che individuerà le partecipanti alla Final Eight del 3 e 4 maggio (sede ancora da designare). Le squadre partecipanti sono 12.

"È un campionato di livello sempre più alto – spiega il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio –. Tutte si sono rinforzate, per non parlare poi di colossi come Brixia oppure Civitavecchia, che l’anno scorso ha vinto lo scudetto. Noi cercheremo di crescere ancora. Il 2024, nostro anno da matricola, è stato fantastico. In questo proveremo a replicare e anche a migliorare quanto fatto nello scorso campionato".

Alla guida della squadra ecco per il secondo anno Anton Stolyar, che conferma l’idea del precampionato di un anno fa. "Mi piacciono i fatti, non parlare – scherza il tecnico –. Speriamo negli stessi risultati del 2024, magari anche di più". Con lui l’allenatrice e coreografa Linda Pigozzi in un’organizzazione coesa e di qualità.

Intanto arrivano buone notizie anche per quanto riguarda le infrastrutture cittadine. "La sfida è l’ampliamento della palestra di viale Abruzzi – spiega l’assessore a lavori pubblici e sport, Simone Imola –. Come Comune abbiamo deciso di credere in questo progetto e ora siamo in attesa del bando regionale. La Ginnastica Riccione sta facendo un grande lavoro per la città, il valore positivo che propaga è importante. Grazie ad atlete e staff per i risultati ottenuti e per il feedback che generano".