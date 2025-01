Giornata fra motori e solidarieta’. Tutto pronto per il "Rally Experience»: circuito intorno al Palagolfo

Rombano i motori a Follonica per il Rally Experience. Scende la bandiera a scacchi, oggi, a Follonica (con ritrovo al Palagolfo), con inizio alle 8.30 e fino alle 17, per la seconda edizione del Rally Experience, un evento che nel giro di due anni ha raccolto tante adesioni e tanti appassionati. Saranno trenta gli equipaggi al via, provenienti da ogni parte della regione per una giornata all’insegna dei motori. Un evento non competitivo e non a scopo di lucro organizzato dall’Associazione genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da leucemia e tumori, con la collaborazione degli amici della Maremmarally.com

La seconda edizione del Rally Experience è una giornata all’insegna della solidarietà e la passione per lo sport automobilistico in generale, dove saranno presenti auto da rally moderne e storiche con la partecipazione di altre associazioni follonichesi. Il percorso è allestito nel circuito del Palagolfo di Follonica con una lunghezza di circa ottocento metri a giro, dove si trovano anche i paddok per l’esposizione delle vetture. Il ritrovo per le iscrizioni è previsto alle 8.30. Il circuito sarà disponibile dalle 9 alle 12.30. e dalle 14 alle 17 con turni da decidere in base al numero dei partecipanti e degli accompagnatori. E’ prevista un un area di ristoro all’interno del paddok. Una giornata per unire la passione dei motori e la solidarietà che lo scorso anno avvicinò tantissime persone al mondo del rally.