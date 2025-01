Sant’Agostino a Mezzolara. Notte di derby in Promozione

A Budrio mister Ricci, oggi alle 14,30 nel turno infrasettimanale, dovrà rinunciare a Corsi, il trequartista arrivato dalla Primavera del Bologna, uno dei migliori domenica nel successo casalingo sul Reno Sant’Alberto. Salterà la gara per un risentimento muscolare con ogni probabilità Cazzadore, sfuma dunque la sfida dei gol con il capocannoniere Karapici. "Andremo a Budrio per muovere la classifica e dare continuità alla striscia positiva – è il proposito del direttore sportivo Marco Secchieroli – All’andata fu una giornata nera non solo per il risultato, ma anche per l’infortunio di Cremaschi, che abbiamo perso per tutto il girone d’andata e tornerà solo a fine gennaio".

In Promozione il turno è all’insegna dei derby, soprattutto quello del Delta del Po tra la capolista Mesola e la Comacchiese, le due battistrada. "Finora nei derby non siamo stati fortunati – ricorda il direttore generale Alessandro Farinelli – vedi le sconfitte con il Mesola e la Portuense. E’ una partita importante per accorciare il distacco e riscattare la sconfitta dell’andata. Prevedo una partita dura: servirà una prova di carattere". La posta è alta anche e soprattutto per Oscar Cavallari, che a Comacchio da allenatore aveva traghettato la squadra dalla Prima categoria all’Eccellenza. "Per me la partita ha un valore anche affettivo – dice l’allenatore comacchiese – All’andata fu una gara intensa, decisa nel finale da un gran gol di Pàttaro, che ora non è più con noi. Non decide il campionato, ci sono ancora tanti scontri diretti, ma potrebbe avere un impatto psicologico".

Per quanto riguarda gli altri derby, sono tutti alle 20.30; la Centese riceve il Consandolo a San Matteo della Decima, non avendo l’omologazione per le partite in notturna, e proverà a riscattare la sconfitta dell’andata. La Portuense riceve il Casumaro, forte del successo nel super derby con la Centese; infine il Masi Voghiera ospita la X Martiri nello scontro salvezza.

Franco Vanini