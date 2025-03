Giovani talenti in pista. Staccato il pass tricolore

Successo della gara di Fase 1 nazionale di pattinaggio artistico Uisp al PalaBorgo di Borgo Santa Maria, a Pesaro. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 atlete provenienti dalle 7 società affiliate Uisp della provincia di Pesaro Urbino, dando vita a una giornata ricca di emozioni e performance straordinarie. Le atlete, sfidandosi nelle varie categorie, hanno avuto l’opportunità di conquistare il pass per le fasi regionali di qualificazione per il campionato nazionale, una tappa fondamentale per accedere ai livelli più alti della competizione. La giornata si è conclusa con le premiazioni alla presenza della presidente Uisp Pesaro Urbino, Mariassunta Abbagnara, che ha sottolineato l’importanza dell’evento e il valore di una disciplina che è molto più di uno sport: il pattinaggio artistico è un’arte a tutti gli effetti, una danza su rotelle che permette di far scendere in campo la creatività e l’espressione personale.

"Il pattinaggio artistico – spiega la presidente Abbagnara –, consente alle atlete di dare vita alla propria personalità, ai propri sentimenti ed emozioni, attraverso coreografie che trasmettono un’intensa comunicazione con il pubblico. È anche una vera e propria valvola di sfogo che aiuta a liberare lo stress e a ritrovare l’equilibrio psicofisico delle partecipanti". Il prossimo appuntamento è per il 23 marzo, sempre al PalaBorgo di Borgo Santa Maria, con altre 100 atlete.

b. t.