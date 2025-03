Hockey, il pratese Stefano Zampoli vince la Coppa Italia

Prato, 17 marzo 2025 - L'Hockey Trissino ha conquistato il primo trofeo stagionale, battendo per 5-1 Lodi nella finalissima di Coppa Italia. E anche a Maliseti c'è chi festeggia: se il sodalizio veneto ha alzato al cielo la coppa, al successo ha contribuito anche il pratese Stefano Zampoli, ormai da anni uno dei portieri più affidabili del panorama internazionale. La dirigenza chiederà a lui e ai compagni di continuare a mantenere alta la concentrazione per i tanti impegni agonistici ravvicinati. Conquistata la coppa, c'è il campionato: anche grazie alle parate di Zampoli, Trissino comanda la classifica della Serie A1 2024/25 di hockey su pista con 60 punti. Vincere è del resto quasi un obbligo: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo, capace in questi quattro anni di vincere due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Al punto che il secondo posto della scorsa annata in campionato, con il tris tricolore svanito all'ultimo atto contro Forte dei Marmi, è stato visto come un “errore” da non ripetere assolutamente. Il percorso è insomma ancora lungo e sulla carta l'ex-HP Maliseti può togliersi ancora diverse soddisfazioni, con queste premesse. Anche in Nazionale, dove ormai da oltre un biennio è una presenza fissa.

G.F.