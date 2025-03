Podismo. A Reggio la ’Mezza’. Bene Castiello e Turrini

In vista dell’imminente Mezza Maratona d’Italia, in programma il 30 marzo, intanto a Reggio Emilia, con partenza ed arrivo in pieno centro città, si è disputato un bel prologo sui 21,097 chilometri (esatta metà della distanza della regina dell’atletica, la Maratona). Ben 712 atleti hanno portato a termine la ’Mezza di Reggio’ organizzata da Atletica Reggio. Il successo ha arriso a due atleti della nazionale: Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro Padova, 1h05’01) ed una super Elisa Palmero (Centro Sportivo Esercito, 1’09’02), che riscrive il proprio personale di oltre due minuti, prima donna e quarto posto assoluto. D‘Onofrio ha fatto il vuoto dietro di sé; al secondo posto Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo) staccato di 1’41 e il nostro Fabio Lusuardi, tesserato per Corradini Rubiera, a 3’54 dal vincitore, pochi secondi davanti alla Palmero. Molto significativi i distacchi delle altre donne sul podio; l’altra azzurra, Anna Arnaudo (Cus Torino) è staccata di quasi 6’ e la padrona di casa Caterina Filippi (Atl.Reggio) di oltre 14’.

I migliori per i colori delle società modenesi sono stati Giuseppe Castiello (nono) ed Eleonora Chiara Turrini (quinta), per i colori rispettivamente dei Modena Runners e della Guglia Sassuolo. Oltre alla mezza maratona si sono disputate anche una 10 chilometri competitiva e tre gare non agonistiche; sono stati quindi oltre 3mila i partecipanti complessivi, in una giornata tutta dedicata alla corsa.

Sulle strade modenesi invece, grazie all’Atletica Cibeno, si è corsa la 46° edizione della Camminata Città di Carpi. In passato anche ’mezza’ competitiva, ora è rivolta solo a chi non vuole avere assilli di tempo. Sono stati mille i podisti che con la loro partecipazione hanno premiato gli sforzi dei volontari per preparare i 4 percorsi, risultati perfettamente corribili nonostante la forte pioggia dei giorni scorsi.

Giuliano Macchitelli