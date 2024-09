Giovanili. Bsc, Under 12 super. Ora le sfide scudetto Il Big Mat Bsc Grosseto under 12 trionfa nelle semifinali play-off, qualificandosi per le final four dello Scudetto a Parma. Orgoglio e gratitudine per il manager Luciani, mentre gli under 15 si classificano tra le prime otto squadre italiane. Prossimo impegno: la Coppa Toscana.