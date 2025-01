Giovanili. Club Scherma Agliana sugli scudi a Massa. Nuovi talenti crescono: bronzo per Ghezzi

Talenti nuovi per il Club Scherma Agliana. Nella prima gara del 2025, tenutasi a Massa (il Campionato regionale GPG di fioretto), è arrivata una splendida medaglia di bronzo per Gabriele Ghezzi nella categoria ragazzi/allievi, classi d’età 2011 e 2012. Lo schermidore neroverde è stato protagonista di una bellissima gara, fatta di tecnica e carattere, culminata con il primo podio della carriera tra gli applausi dei presenti. È sceso in pedana anche Gabriele Nesti, eliminato però al primo turno di diretta. Tra i Giovanissimi, 2013, Emanuele Granieri ha concluso le proprie fatiche cogliendo un dignitoso sedicesimo posto. Nella categoria maschietti, 2014, Edoardo Righi, esordiente assoluto nelle competizioni, ha chiuso con onore al 23° posto. Sia Nesti che Righi hanno mostrato buone qualità, che fanno ben sperare per l’avvenire. Tre nomi nuovi nel panorama schermistico toscano e un nome importante, pesante, quello di Tommaso "Riga" Martini: nella tappa parigina della Coppa del Mondo assoluta, il carabiniere, aglianese doc, stavolta non è riuscito a entrare nel tabellone principale, quello a eliminazione diretta. Anche per lui non mancheranno occasioni di rivalsa. "Siamo soddisfatti del comportamento dei nostri atleti – la chiosa all’unisono dei responsabili tecnici del sodalizio, come sempre guidati dal maestro Agostino Sanacore –, capaci di tenere alto il nome di Agliana e della provincia di Pistoia in giro per l’Italia e l’Europa".

Gianluca Barni