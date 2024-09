Giovanili. Il Bsc Grosseto Under 15 trionfa al "Torneo internazionale di Cervignano»

Grande trionfo per gli Under 15 del Big Mat Bsc Grosseto nell’ultima uscita stagionale in un torneo.

I biancorossi di Daniele Secciani sono saliti sul podio più alto del "Torneo internazionale di Cervignano", imponendosi per 9-1 contro il Crocetta Parma in finale.

Una partita davvero bella che ha visto i biancorossi giocare in maniera egregia dall’inizio alla fine.

"I miei complimenti – commenta il manager Daniele Secciani – vanno a tutti i ragazzi della squadra. Con questa vittoria abbiamo premiato un percorso molto impegnativo, fatto di allenamenti e fatica. Abbiamo giocato delle ottime gare contro roster attrezzati che ci hanno permesso di crescere e di metterci alla prova. Adesso dobbiamo lavorare per la Coppa Toscana e le finali nazionali di settembre".

Bene anche gli under 12 biancorossi che hanno ottenuto un onorevole sesto posto. "Abbiamo giocato delle belle gare – ha detto Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto Under 12 – contro le rappresentative della Repubblica Ceca e dell’Inghilterra. Contro quest’ultima, ricca di talento e di grinta, abbiamo ceduto il passo per 9-6, lasciando ben tre uomini in base all’ultimo inning. Ovviamente ringrazio i ragazzi, le loro famiglie e i membri dello staff per tutto quello che insieme riusciamo a fare ogni anno. Adesso dobbiamo pensare alla doppia amichevole con il Nettuno, in vista delle fasi nazionali".