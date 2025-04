Giovanni Paoli guida la Canottieri Firenze agli Europei under 19

Splende d’azzurro la Canottieri Firenze. Protagonista di una nuova affascinante avventura è ancora una volta Giovanni Paoli, 18 anni compiuti a marzo, campione mondiale e due volte europeo nel 4 senza under 19, che alle prove di selezione che si sono tenute nello scorso fine settimana a Gavirate si è guadagnato la convocazione per i prossimi Europei di categoria che si terranno a Kruszwica (Polonia) il 24 e 25 maggio, e la qualifica di capitano della squadra azzurra della quale farà parte anche l’altra allieva di Luigi De Lucia alla società biancorossa, Vittoria Caterina Card. A Gavirate Paoli ha gareggiato nel singolo – altra sua specialità oltre al due senza e al quattro senza sul quale ha vinto, da capovoga, gli Europei e i Mondiali – e ha dominato dall’inizio alla fine dei 2 mila metri del percorso tagliando il traguardo con oltre 5" di vantaggio sul ravennate Emanuele Palacio. In Polonia l’atleta fiorentino sarà in buona compagnia visto che anche il tecnico De Lucia farà parte della spedizione essendo stato nominato dal neo direttore tecnico azzurro Antonio Colamonaci head coach proprio delle Nazionali under 19: un settore, questo, che vanta una lunga e gloriosa tradizione e che funge da rampa di lancio per gli azzurrini in corsa per i Giochi olimpici di Atlanta 2028.

Studente modello nella quarta al liceo scientifico Castelnuovo, Paoli, dopo aver praticato pallanuoto alla Rari Nantes Florentia, ha iniziato con lo sport de remo appena sette anni fa partecipando ai corsi giovanili promossi dalla società del Ponte Vecchio. Da allora non ha più smesso riuscendo a conciliare senza problemi lo studio con gli allenamenti, i raduni in maglia azzurra e le gare. Nel suo palmarès, oltre ai prestigiosi successi internazionali, vanta anche 15 medaglie tricolori (8 ori, 3 argenti e 4 bronzi) conquistati finora nelle varie categorie e in tutte le specialità del remo, fra campionati su barche di tipo olimpico, in gare di gran fondo - l’ultima delle quali vinta a San Giorgio di Nogaro, in Friuli, sulla distanza di 6 mila metri - e in quelle indoor su remoergometro.

Franco Morabito