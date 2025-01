Gli Oscar del rally nostrano con Aci Pistoia. Moricci trionfa nel campionato "Misseri"

Domenica scorsa, con la cerimonia che è andata in scena alla Grotta Giusti a Monsummano, è calato definitivamente il sipario sul Campionato Provinciale Aci Pistoia 2024, intitolato a Roberto Misseri. La sezione pistoiese dell’Automobile Club d’Italia ha premiato i migliori risultati conseguiti da piloti e navigatori che nell’anno da poco concluso si sono fronteggiati nei tre rally della provincia di Pistoia, ovvero "Valdinievole", "Abeti" e "Pistoia". Ad imporsi nella classifica piloti è stato il termale Paolo Moricci, con la sua Renault Clio Rally4, che ha concluso la stagione con 37,5 punti dopo un rush finale che lo ha visto contrapposto a Fabio Spinelli. I due sono arrivati al termine delle competizioni a pari merito, con la discriminante ha poi visto trionfare il titolare de La T Tecnica. Un ottimo risultato comunque anche per Spinelli, autore di una stagione di livello, mentre al terzo posto si è piazzato Alessandro Ciardi. Tra i copiloti invece la vittoria è andata nelle mani di Paolo Garavaldi, il fido e storico navigatore di Moricci, davanti ad Andrea Giordano, mentre terzi a pari punti Leonardo Marraccini e Jacopo Innocenti.

"Siamo onorati di ricevere questo premio - ha detto Moricci a margine della premiazione - che è dedicato a Roberto Misseri e per questo motivo rappresenta un’emozione doppia. Il 2024 è stato un anno importante per me e per tutto il mio team, ci siamo tolti diverse soddisfazioni in gara e creando uno splendido feeling. La mente è rivolta al nuovo anno, ci attende un 2025 impegnativo e ad inizio febbraio cominceremo coi primi test. Per quanto riguarda il via ufficiale, il 21 marzo è in programma il Rally del Ciocco e non vediamo l’ora di scendere nuovamente in pista".

Tra i piloti della classifica femminile a trionfare è stata la giovanissima Noemi Artino, che conquistato la prima posizione davanti a Maila Cammilli, degna avversaria per tutto l’arco dell’annata. Artino è risultata vincitrice anche nella classifica Under 25, mentre il primo classificato nella nuova categoria Over 55 è stato Davide Giordano. Tra i copiloti "rosa", il successo è andato a Carlotta Dallai, seguita da Arianna Catalano e Camilla Gaggioli. Maila Cammilli e Sara Vestrucci hanno ricevuto il nuovo premio destinato all’equipaggio interamente femminile, mentre tra le matricole la vittoria è stata conquistata da Stefano Giannini.

Molti anche i volti istituzionali presenti in una gremita Sala Cavaliere: oltre ai vertici di Aci Pistoia, il presidente Antonio Breschi e il direttore Giorgio Bartolini, erano presenti Gabriele Giacomelli per la Provincia, Andrea Capecchi, delegato provinciale Coni, Luca Rustici e Massimo Salvucci, entrambi delegati regionali Acisport. Presente anche, Grazia, moglie dello scomparso Roberto Misseri, a cui è dedicato il campionato provinciale.

Michele Flori