Gli studenti impegnati nel circuito sulle Mura medicee. Campestre, i vincitori della "Pascoli»

Carolina Tombari e Riccardo Palumbo tra i Ragazzi, Lavinia Moscatelli e Samuel Andreani tra i Cadetti sono i vincitori della corsa campestre della scuola media "Giovanni Pascoli".

La manifestazione podistica della scuola grossetana si è svolta sulle mura medicee. Il punto di accoglienza dei concorrenti, la partenza e l’arrivo della corsa si sono tenuti sul bastione Garibaldi; il percorso è stato tracciato fino al bastione Molino a Vento; il numero dei partecipanti è stato di 109 alunni, suddivisi in quattro gare. Con l’aiuto dei ragazzi del Liceo sportivo, i docenti hanno preparato il percorso. Dopo l’accoglienza degli atleti da parte dei docenti, sono iniziate le corse delle varie categorie. Per le premiazioni è intervenuti anche l’assessora comunale all’Istruzione Angela Amante. Sono stati premiati i primi tre di ogni categoria; è stata premiata anche l’alunna Alicya Pozzi col Premio Fair Play, poiché ha preso per mano una compagna che era in difficoltà conducendola all’arrivo, dimostrando altruismo e generosità verso il prossimo.

Questi i primi dieci classificati per categoria. Ragazze: Carolina Tombari, Ginevra Zilli, Sveva Rammella, Francesca Nucci, Greta Parrucci, Montariello, Arianna Vignali, Noemi De Angelis, Amelia Bianchi, Azzurra Farmeschi. Ragazzi: Riccardo Palumbo, Pietro Castellano, Luigi Montuori, Diego Luca, Riccardo Saloni, Riccardo Abruzzese, Gabriele Ripaldi, Iacopo Montagna, Tommaso Giovagoni, Simone Luciano. Cadette: Lavinia Moscatelli, Marta Lucarelli, Carlotta Croci, Caterina Ciampelli, Rachele Fiorin, Vittoria Colombini, Iana Velicoglo, Benedetta Renieri, Giorgia Felicioni, Alessia Giacobetti. Cadetti: Samuel Andreani, Diego Lenci, Christian De Angelis, Francesco Cassetta, Giuseppe Corridori, Andrei Rivera Sanchez, Diego Finetti, Andrea Bardini, Giordano Cagnani, Leonardo Fonti. Questi primi dieci di ogni categoria accederanno alla fase provinciale al Campo Zauli in programma martedì 4 febbraio.