Gli ultimi risultati. Il Corallo brilla a Bagnolo e a Torino

Ad inizio mese, nella prova di campionato regionale "silver" di ginnastica ritmica organizzata dal club a Bagnolo, erano arrivate numerose medaglie nei vari strumenti: oro per Rebecca Paoletti, Tamara Mati e Linda Moschi, argento per Angela Gallucci, Marina Giovannini, Viola Becucci e Giulia Rosati e bronzo per Martina Antonazzo, Diletta Borselli e Stella Boccardi.

E nei giorni scorsi, le ginnaste del Corallo hanno ben figurato anche nella seconda prova del campionato italiano di Serie C "gold". Questo il bilancio che può stilare il club montemurlese, a proposito delle ultime uscite. A Torino, dove si è svolta la gara che metteva di fronte oltre cinquanta società provenienti da tutta Italia, la atlete di Montemurlo si sono piazzate quattordicesime nella graduatoria generale e undicesime in quella che raggruppa solo le squadre di C. Merito del rendimento evidenziato da Sara Maffii, Cecilia Bassilichi e Sofia Maffii. E le sportive di Patrizia Iovine possono adesso concentrarsi sulle prossime sfide.