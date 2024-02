GLI ULTIMI RISULTATI. La Podistica Medicea continua a brillare

Il 2024 si era aperto con il terzo posto di squadra al termine della "Maratonina della Befana" di Firenze, propiziato da Matteo Lenzi, Valentina Addorisio e Fabio Marinelli. E la medaglia di bronzo generale è stata confermata anche nel successivo "Trofeo Sammartinese" di Campi Bisenzio, a seguito delle prestazioni collettive dei vari podisti. Momento insomma positivo per la Podistica Medicea, sulla base del rendimento dei tesserati. Buone anche le prestazioni dei vari Andrea Tronci, Matteo Conti, Jacopo Giusti, Giacomo Calenzo, Giuseppe Lombardi, Stefano Marini, Francesco Dani, Lorenzo Desii, Fabio Baldi, Riccardo Cerchiari, Moreno Deiana, Antonio Brachi, Giampiero Arizzi ed Andrea Baldini. Il sodalizio poggese sta inoltre lavorando per la nuova edizione della "Sgambettata Medicea", che dovrebbe come di consueto svolgersi a Poggio a Caiano il prossimo settembre.