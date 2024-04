Godo, trasferta nel Lazio. Goti, occhio ai tanti assenti. Anzio però è espugnabile

Secondo weekend della prima fase del campionato di serie A di baseball e per il Godo c’è la prima lunga trasferta nel Lazio, contro i Dolphins Lions Nettuno che, però, giocano ad Anzio. Trasferta con pernottamento, visto che i ravennati scendono sul diamante oggi alle 15.30 per la gara dei lanciatori italiani o assimilati mentre domani mattina si giocherà gara2, quella aperta a tutti i lanciatori nella quale per Godo ritornerà sul monte di lancio Abel Campos. Sarà già un’importante prova del nove per la squadra del nuovo manager cubano Iday Abreu Ruiz contro un avversario che ha sì perso le prime due partite con la Fiorentina (7-2 e 7-1) ma che in casa venderà cara la pelle, pur essendo la più malleabile delle due formazioni di Nettuno, visto che il 1945 è a punteggio pieno (come Godo e Fiorentina).

I Goti dovranno fare a meno di Giacomo Meriggi una delle colonne della squadra, ma anche di Christian Laghi e dello squalificato Evangelista. Per quanto riguarda i lanciatori, i Lions dovrebbero schierare come partenti Josue Ariel Matos Heredia (nella sfida libera) e uno tra Meissa Pouye o Francesco Gallo, il primo lanciatore perdente in gara1 sabato scorso a Firenze nella quale in 3 inning, poi è stato rilevato da Gallo, ha subito 4 valide e concesso 4 basi ball a fronte di appena 3 strike out. Anche Matos Heredia è risultato perdente anche se dopo 6 inning nei quali ha concesso 6 valide e 4 basi ball con appena 4 strike out. Girone D (2º weekend).: Athletics-Nettuno 1945 (ore 15,30 e domani ore 10,30), Nettuno-Godo (ad Anzio, ore 15,30 e domani ore 10,30), Padule-Fiorentina (ore 15 e ore 20). Classifica: Godo, Fiorentina (2-0) 1.000; Nettuno 1945, Padule (1-1) .500; Lions Nettuno, Athletics (0-2) 0.

u.b.